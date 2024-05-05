В Азербайджане прошли экзамены по общему уровню среднего образования

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел очередные экзамены по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщает Day.Az, сегодня были проведены следующие экзамены:

1. Вступительный экзамен в средние специальные учебные заведения для выпускников прошлых лет;

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для выпускников текущего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от иностранного, который они сдавали на выпускном экзамене;

3. Дополнительный экзамен по языку обучения для выпускников нынешнего года, желающих участвовать в конкурсе на языке, отличном от языка обучения, который они давали на выпускном экзамене;

4. Выпускной экзамен для учащихся IX классов нынешнего года, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах в марте и апреле, и по поводу которых обратились в ГЭЦ;

5. Выпускной экзамен для желающих участвовать в итоговой аттестации по IX классу экстерном;

6. Выпускной экзамен для выпускников IX классов прошлых лет, которые по разным причинам не смогли принять участие в выпускных экзаменах и по поводу которых обратились в ГЭЦ.

Экзамены были проведены в городах Баку, Шеки, Лянкяран, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, а также в Абшеронском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

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