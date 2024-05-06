https://news.day.az/society/1658052.html В Баку на ряде светофоров появились велосипедные секции
В Баку на ряде светофоров появились велосипедные секции
В целях поощрения средств индивидуальной мобильности и повышения безопасности пользователей в городе Баку продолжаются работы по установке велосипедных секций на светофорах.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.
"Уже завершены работы по установке велосипедных секций на светофорах, расположенных на пересечении улиц Р.Бехбудова - Ш.Бадалбейли, Ш.Бадалбейли - С.Рустама, М.Алиева - С.Вургуна, проспекта Азербайджана - улицы Ч.Мустафаева", - говорится в сообщении агентства.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре