В Баку на ряде светофоров появились велосипедные секции

В целях поощрения средств индивидуальной мобильности и повышения безопасности пользователей в городе Баку продолжаются работы по установке велосипедных секций на светофорах.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта.

"Уже завершены работы по установке велосипедных секций на светофорах, расположенных на пересечении улиц Р.Бехбудова - Ш.Бадалбейли, Ш.Бадалбейли - С.Рустама, М.Алиева - С.Вургуна, проспекта Азербайджана - улицы Ч.Мустафаева", - говорится в сообщении агентства.

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