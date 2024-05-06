https://news.day.az/society/1658080.html В поселке Суговушан обнаружены фрагменты костей
В поселке Суговушан обнаружены фрагменты костей
Проводится расследование по факту обнаружения фрагментов костей на территории Агдеринского района.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Было отмечено, что 5 мая в прокуратуре Тертерского района проводится расследование по факту обнаружения фрагментов костей, предположительно принадлежащих человеку, при проведении раскопок в связи со строительством новых зданий на освобожденной от оккупации территории поселка Суговушан Агдеринского района.
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