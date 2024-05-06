Завтра в Азербайджане пройдут похороны 4 шехидов, пропавших без вести в I Карабахской войне

Завтра состоятся похороны четырех шехидов, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны, личности которых были установлены.

Как сообщает в понедельник Day.Az, один из них - Дадашов Гюльалы Мухаммед оглу будет похоронен на Аллее шехидов, расположенной в поселке Кешля Низаминского района.

Гайымов Эльшад Ширин оглу будет похоронен в селе Гаджигурбаноба Хачмазского района, Сафаров Асим Надыр оглу - в селе Гамарван Габалинского района, Гасанов Вугар Тельман оглу - в селе Мугангянджали Сабирабадского района.

Отметим, что Дадашов Гюльалы, Гайымов Эльшад и Сафаров Асим, предположительно пропавшие без вести во время Первой Карабахской войны, были ранее похоронены как неизвестные шехиды на кладбище "Пейгамберлик" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

Останки В.Гасанова были обнаружены в массовом захоронении в селе Эдилли Ходжавендского района.

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