Выросла численность населения Нахчывана

Численность населения Нахчыванской Автономной Республике увеличилась.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики Нахчыванской АР.

В комитете отметили, что по состоянию на 1 января 2025 года численность населения автономной республики увеличилась на 2 377 человек или на 0,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 470 943 человека.