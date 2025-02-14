https://news.day.az/society/1730166.html Выросла численность населения Нахчывана Численность населения Нахчыванской Автономной Республике увеличилась. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики Нахчыванской АР.
Выросла численность населения Нахчывана
Численность населения Нахчыванской Автономной Республике увеличилась.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Государственный комитет статистики Нахчыванской АР.
В комитете отметили, что по состоянию на 1 января 2025 года численность населения автономной республики увеличилась на 2 377 человек или на 0,5 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 470 943 человека.
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