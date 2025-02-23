https://news.day.az/society/1732206.html В Барде перевернулся легковой автомобиль - есть погибший и раненые В Барде в результате опрокидывания легкового автомобиля марки "Лада" погиб один человек, двое получили травмы. Как сообщает Day.Az в TƏBIB сообщили, что в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием 2 мужчин были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.
В Барде перевернулся легковой автомобиль - есть погибший и раненые
В Барде в результате опрокидывания легкового автомобиля марки "Лада" погиб один человек, двое получили травмы.
Как сообщает Day.Az в TƏBIB сообщили, что в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием 2 мужчин были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.
Мужчина 1995 года рождения помещен в отделение реанимации в состоянии агонии, его состояние оценивается как тяжелое.
Лечение мужчины 1999 года рождения продолжается в отделении неотложной медицинской помощи, состояние его средней тяжести.
В результате происшествия зафиксирован факт доврачебной смерти одного человека.
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