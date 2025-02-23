В Барде перевернулся легковой автомобиль

- есть погибший и раненые

В Барде в результате опрокидывания легкового автомобиля марки "Лада" погиб один человек, двое получили травмы.

Как сообщает Day.Az в TƏBIB сообщили, что в связи с произошедшим дорожно-транспортным происшествием 2 мужчин были госпитализированы в Бардинскую центральную районную больницу.

Мужчина 1995 года рождения помещен в отделение реанимации в состоянии агонии, его состояние оценивается как тяжелое.

Лечение мужчины 1999 года рождения продолжается в отделении неотложной медицинской помощи, состояние его средней тяжести.

В результате происшествия зафиксирован факт доврачебной смерти одного человека.