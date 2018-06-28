Премьер Израиля: Сборная Ирана по футболу сделала невозможное

28 июня 2018 11:11

"Хотел бы, чтобы сборная Израиля по футболу сыграла с национальной командой Ирана в Тегеране".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в своем видеообращении.

"Знаете, как трудно остановить Криштиану Роналду? Я когда-то играл в футбол и могу сказать, что это невозможно. Но сборная Ирана сделала невозможное", - сказал премьер-министр Израиля.

Коснувшись в своем выступлении политических моментов, он отметил, что продемонстрированную на поле храбрость сборной народ Ирана должен показать на улицах, чтобы правительство не тратило деньги на ненужные войны в регионе Ближнего Востока.

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