Десятая ракетка мира в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Серена Уильямс в полуфинале Уимблдона победила чешку Барбору Стрыцову. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу американской спортсменки, которая имеет 11-й номер посева на турнире.

В финале американка сыграет с Симоной Халеп (7) из Румынии, которая в первом полуфинале победила украинку Элину Свитолину (8) со счетом 6:1, 6:3.

37-летняя Уильямс в 11-й раз сыграет в финале Уимблдона, одержав семь побед и потерпев три поражения. Кроме того, американка в 32-й раз сыграет в финалах турниров серии Большого шлема, на ее счету 23 титула на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.

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