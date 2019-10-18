Сайт Footy Headlines показал фото официального мяча Евро-2020.

Мяч Adidas Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с черными элементами, а также голубыми, желтыми и розовыми полосками.

Сообщается, что он изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018.

Производитель мяча - компания Adidas.

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