https://news.day.az/sport/1166857.html Вот как выглядит новый официальный мяч Евро-2020 – Adidas Uniforia
Вот как выглядит новый официальный мяч Евро-2020 – Adidas Uniforia
Сайт Footy Headlines показал фото официального мяча Евро-2020.
Мяч Adidas Uniforia выполнен в традиционном белом цвете с черными элементами, а также голубыми, желтыми и розовыми полосками.
Сообщается, что он изготовлен из тех же материалов, что и мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018.
Производитель мяча - компания Adidas.
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