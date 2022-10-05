Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг о Роналду
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал об эмоциональном состоянии звездного нападающего команды Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем последнем матче Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" потерпел поражение от "Манчестер Сити" со счетом 3:6. В этом матче Роналду остался на скамейке запасных.

"[Невыход в матче с "Ман Сити"] не имеет никакого отношения к его будущему, к январю. Не вижу, чтобы он был несчастлив. Он счастлив, хорошо тренируется, получает удовольствие.

Не поймите меня неправильно, Криштиану недоволен тем, что не играл в воскресенье, но вопрос в его настроении на тренировке, где он был доволен. Конечно, он хочет играть и злится, когда не играет", - заявил специалист.

В СМИ появилась информация, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг не возражает против ухода португальского футболиста. Изначально он рассчитывал удержать Роналду в команде, но спустя несколько месяцев, похоже, сдался и готов расстаться с игроком в том случае, если клуб получит выгодное предложение.