Азербайджан одержал пятую победу подряд

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал победу в товарищеском матче над командой Северной Македонией в Скопье (3:1), передает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА.

"Стартовые 15 минут матча выдалось не таким, как я хотел. Я никогда не хотел, чтобы моя команда так играла. У нас не получалось держать мяч, выбивали куда попало. Пропустили неожиданный гол. Но в ответ сумели хорошо отреагировать на это, сравняв счет. Стало полегче, когда соперник остался в меньшинстве, и мы сумели забить второй гол. У соперника тоже были шансы забить второй.

Я всегда говорил, что для реализации некоторых вещей требуется время. Я всегда хотел, чтобы мои футболисты играли низом, больше работали с мячом и создавали проблемы противнику. Рад, что нам удалось одержать пятую победу подряд. Для нас это исторический результат. К тому же, мы впервые обыграли Северную Македонию. Это был важный тест для нас перед матчами отбора на ЕВРО-2024", - заявил Де Бьязи.

