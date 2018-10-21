Обнаружена связь между диетой и депрессией

Ученые исследовали жителей двух островов Торресова пролива(между Папуа и северной оконечностью Австралии). На одном из них был доступен современный фаст-фуд, на другом людям приходится готовить себе пищу более традиционными средствами.

Поскольку острова - маленькие, в списке традиционных рецептов преобладали рыба и морепродукты.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, исследователи из Университета Джеймса Кука в Австралии опросили 100 человек. Как и следовало ожидать, на острове, где не было современной еды, люди ели значительно больше рыбы и морепродуктов.

Девятнадцать из опрошенных людей, по оценке ученых, страдали депрессией средней или тяжелой степени. Из них шестнадцать жили на том острове, где был фастфуд. Трое - на соседнем.

Как отмечают авторы исследования, в западных диетах обильно содержится жирные кислоты, связанные с депрессией, что не отмечается в традиционном рационе местных жителей.

С подробностями можно ознакомиться в статье, опубликованной в Nutritional Neuroscience.

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