Выпавший в американском штате Колорадо снег доставил неудобства не только людям, но и братьям нашим меньшим. Местный житель запечатлел, как маленькая собачка пыталась пробраться через сугроб, но у неё ничего не получалось, так как он оказался слишком глубоким. К счастью, ей на помощь пришел верный друг и протянул лапу помощи, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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