Климатологи предсказали рекордную жару в некоторых районах земного шара

Летние и среднегодовые температуры в 2024 году побьют существующие рекорды. Об этом климатологи написали в статье научного журнала Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На температуру будет влиять климатический феномен Эль-Ниньо в Тихом океане, объяснили ученые. Во время Эль-Ниньо теплая вода распространяется по поверхности Тихого океана в сторону Южной Америки. Эта область теплой воды передает много тепла океана в атмосферу, тем самым взывая повышение температуры поверхности.

Ученый из Тихоокеанской лаборатории морской среды NOAA в Сиэтле Майкл Макфаден предупредил, что из-за Эль-Ниньо аномальная жара будет наблюдаться в Карибском бассейне, Бенгальском заливе, Южно-Китайском море, а также в некоторых частях Аляски и Амазонки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!