На Луне предложили построить гигантский телескоп

Специалисты Центра космических полетов имени Годдарда НАСА предложили построить на Луне гигантский телескоп Stellar Imager в рамках новой лунной программы Artemis. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лунный интерферометр оптического изображения с длинной базой (LBI) для получения изображений в видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн будет представлять собой массив из нескольких телескопов. AeSI сможет работать на обратной стороне Луны, получая подробные изображения звезд и их окружения.

Из-за приливного воздействия Луна всегда обращена к Земле, а цикл дня и ночи длится месяц, что предоставляет ученым две недели для непрерывных астрономических наблюдений. Кроме того, отсутствие атмосферы исключает помехи из-за турбулентности и светового загрязнения, и обратная сторона Луны, таким образом, предоставляет наилучшие условия для получения интерферометрических изображений с высоким разрешением.

По мнению специалистов НАСА, лунная интерферометрическая установка обладает огромным научным потенциалом и может создаваться поэтапно, чтобы ограничить затраты на строительство. Она позволит изучать поверхности звезд, внутренние области аккреционных дисков, зарождающиеся звезды и черные дыры.

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