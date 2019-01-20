В Иране поезд сошел с рельсов

20 января 2019 12:27

В воскресенье в Иране грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на агентство Fars.

Как отмечается, инцидент произошел между железнодорожными станциями Джаннатабад и Беяз. Сообщается, что с рельсов сошли 12 из 43 вагонов грузового поезда, направлявшегося из провинции Йезд в провинцию Хормузган. Агентство не сообщает о причинах происществия.

В настоящее время движение в этом направлении приостановлено. Официальной информации по инциденту пока нет.

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