Таблоид Daily Mail опубликовал видео, на котором запечатлено, как перед совершением теракта в Шри-Ланке смертник погладил ребенка по голове, а затем отправился в церковь, где совершил подрыв, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv

На видео террорист гладит голову девочки.

Напомним, что ранее ответственность за теракт взяли на себя террористы группировки "Исламское государство".

Напомним, что трагедия произошла в Пасхальное воскресение. В результате теракта погибло не менее 321 человека, еще более 500 человек получили ранения.

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