Житель городского округа Цзеян (провинция Гуандун, КНР) вечером, 23 апреля крайне неудачно заправил своё транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Китайский автовладелец забыл вытащить заправочный пистолет из горловины бензобака, в результате чего охваченный пламенем оторванный щит загорелся и взорвался.

Момент катастрофы попал в объектив видеокамеры наружного наблюдения.

По данным местных СМИ, жители близлежащих домов и посетители торговых заведений, расположенных рядом с местом пожара были эвакуированы. Несколько пожарных расчётов были задействованы для локализации возгорания, в результате которого никто не пострадал.

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