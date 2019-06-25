Пассажирам застрявшего на КПП "Верхний Ларс" автобуса рейса Москва-Ереван доставили еду и воду. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Армения представитель транспортной компании "Авазар бус" Виген Арутюнян, передает Day.Az.

Автобус был задержан на российско-грузинской границе. Грузинские таможенники нашли в автобусе гироскутер, который оказался подозрительным. При осмотре в нем нашли примерно полкило наркотиков.

"Всех пассажиров пропустили, кроме одного. Предполагается, что именно он сопровождал груз", - добавил Арутюнян.

Он подчеркнул, что предмет и груз находились не у водителя автобуса, а у одного из пассажиров.

Однако "приключения" пассажиров злосчастного рейса на этом не закончились. Теперь, после пересечения границы, автобус застрял в пробке. На трассе, пояснил Арутюнян, накопилось много машин. На курорты едет много отдыхающих, но большое число туристов и возвращается, в основном, это россияне, в свете последних событий в Грузии.

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