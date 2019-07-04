Малайзийская антикоррупционная комиссия (MACC) в четверг арестовала, а позже освободила под залог Ризу Азиза - продюсера фильма "Волк с Уолл-стрит" и пасынка бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака. Об этом сообщает местная газета New Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Главный комиссар малайзийской комиссии Латифа Коя (Latheefa Koya) подтвердила газете арест, добавив, что Риза был освобожден под залог.

"Завтра в Сессионном суде Куала-Лумпура ему будет предъявлено обвинение в соответствии с Законом 2001 года о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности", - заявила комиссар.



Газета отмечает, что 49-летний Риза является владельцем компании Red Granite Pictures, которая спродюсировала фильм "Волк с Уолл-стрит" c Леонардо Ди Каприо в главной роли. По информации источников, Ризе Азизу будет предъявлено обвинение по пяти случаям отмывания денег Good Star Ltd - компании, связанной с беглым финансистом Лоу Тек Джо (Джо Лоу).



Издание уточняет, что комиссия вызывала Азиза четыре раза с 3 июля прошлого года, чтобы получить его показания по делу фонда 1MDB.

В январе этого года голливудский актер Леонардо Ди Каприо тайно предстал перед судом для дачи показаний по делу о хищениях из малайзийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). По данным газеты Washington Post, финансиста Лоу Тек Джо с актером познакомил Риза Азиз. Джо Лоу "втерся в доверие" к актеру, позволяя ему ставить на свой счет в казино в Лас-Вегасе, даря произведения искусства и помогая найти финансирование для фильма "Волк с Уолл-стрит".

В мае сообщалось, что правительство США вернуло более 57 миллионов долларов Малайзии в рамках дела о хищении из малайзийского фонда 1MDB.

Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая 2018 года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год. В настоящее время следственные органы Малайзии и еще ряда стран, в том числе Сингапура и США, продолжают следствие по фактам хищений и отмывания денег из фонда 1MDB.



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