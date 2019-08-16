https://news.day.az/world/1147837.html В "Нивах" нашли опасность
В "Нивах" нашли опасность
Стало известно о начале ремонтной кампании, которая проводится в Германии и затрагивает 1500 экземпляров Lada 4x4, реализованных в стране в 2017 и 2018 году. Поводом для отзыва стала ошибка во время производства, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.
Выяснилось, что с конвейера экспортные внедорожники сходили с неправильно уложенным кабелем генератора, что может вызвать возгорание. Местные дилеры уведомили владельцев российских машин о необходимости посетить дилерский центр для бесплатной проверки. На автомобилях, в которых обнаружат дефект, заменят изоляцию проводки и заново протянут кабель.
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