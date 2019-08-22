В Тольятти произошла серия дерзких налетов на офисы микрозаймов. Камеры наблюдения в одном из них запечатлели подозреваемого в ограблениях. Преступник орудовал в костюме зайца и звериной маске, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Первый налет был совершен 15 августа в организации на улице Дзержинского. Злоумышленник вынес из офиса 2,6 тыс. рублей. Спустя полтора часа он пришел в офис микрокредитной организации на улице Лизы Чайкиной. Там ему не удалось ничего украсть.

Подозреваемого и его подельника задержали правоохранители. Как сообщили в региональном управлении МВД, ими оказались два брата. Молодых людей доставили в отдел полиции для разбирательства. Установлено, что они причастны к трем разбойным нападениям.

Братья признались, что потратили похищенные средства на личные нужды. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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