В Иране за последние сутки от COVID-19 умер 121 человек

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умер 121 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Ирана.

Сообщается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 863 человек.

В Иране за последние сутки выявлено 2 445 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 209 970 человек.