https://news.day.az/world/1247064.html В Иране за последние сутки от COVID-19 умер 121 человек
В Иране за последние сутки от COVID-19 умер 121 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умер 121 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Ирана.
Сообщается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 9 863 человек.
В Иране за последние сутки выявлено 2 445 случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 209 970 человек.
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