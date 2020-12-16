Пашиняна заставят провести досрочные выборы

Власти Армении начали понимать необходимость проведения досрочных парламентских выборов и активно обсуждают изменения в Избирательном кодексе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянсие СМИ.

Вчерашняя встреча премьера Никола Пашиняна с депутатами правящей фракции "Мой шаг" была посвящена теме внеочередных выборов.

"На встрече в основном говорил премьер-министр, который изложил свое видение предстоящих изменений. Он сказал, что выступает за полноценную пропорциональную систему выборов и отмену рейтинговой системы".

На встрече присутствовали также министр юстиции Армении Рустам Бадасян и бывший министр образования, науки, культуры и спорта, а ныне главный советник Пашиняна - Араик Арутюнян.

Напомним, движение из 16 оппозиционных партий, называющее себя "Движение спасения родины", с 10 ноября проводит митинги в Ереване в ответ на подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Карабаху. Оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве национальных интересов и требует его отставки.