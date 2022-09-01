https://news.day.az/world/1490875.html Польский ANWIL возобновит производство удобрений
Польский ANWIL возобновит производство удобрений
Польский производитель азотных удобрений ANWIL решил возобновить производство, несмотря на рост цен на газ. Об этом заявил председатель правления энергетического концерна Orlen, которому принадлежит ANWIL, Даниель Обайтек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Несмотря на трудные условия на рынке газа, ANWIL возобновляет производство удобрений, а тем самым CO2", - отметил Обайтек.
По его словам, в компании делают все необходимое, чтобы продукт, который используется в медицинской сфере, а также для производства продовольствия, оказался доступен для рынка Польши.
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