В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра России в Москве и Подмосковье из-за снегопадов и гололедицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС этот уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и показывает, что метеорологические условия могут быть потенциально опасными. В частности, синоптики ожидают сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в период до 07:00 понедельника, 12 декабря. Кроме того, до утра первого рабочего дня прогнозируются местами гололед и налипание мокрого снега, а вероятность образования гололедицы сохраняется, согласно предупреждению, до 11:00 вторника, 13 декабря.

Потепление в столичном регионе, сопровождаемое резким ухудшением погодных условий, доставило множество неудобств как автомобилистам и работникам коммунальных служб, так и аэропортам, где в связи с работами по своевременной очистке взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек от снега и их обработке противогололедными материалами имели место задержки с прибытием и вылетом самолетов. К полудню воскресенья в аэропортах столицы статус задержанных имеют 17 рейсов.

Столичные железнодорожники вывели на борьбу со снегом на путях почти 2 тыс. человек и 80 единиц спецтехники, а работники коммунальных служб Москвы по мере выпадения осадков проводят механизированное подметание дорог и тротуаров с их последующей противогололедной обработкой. "Повсеместно проводится уборка снега, под особым контролем - очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам",- сообщает официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства мэрии.