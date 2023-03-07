Кылычдароглу стал кандидатом в президенты

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Руфиз Хафизоглу

Землетрясение, которое произошло в Турции шестого февраля этого года, унесла жизни более 46 тысячи жителей в десяти провинциях страны. Не исключено, что число жертв достигнет 50 тысячи человек. Это стихийное бедствие назвали в Турции трагедией века. Власти Турции примерно через шесть часов обратились за помощью к мировому сообществу. "Мы объявили самый высокий уровень тревоги. Он предусматривает международную помощь", - сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Можно было бы согласиться с высказываниями о том, что якобы если власти Турции учитывали предупреждения сейсмологов, то не было бы таких разрушений и жертв, если бы землетрясение произошло в одной провинции. Но речь идет о десяти провинциях общей площадью 110 тысяч квадратных километров. Площадь, охваченная стихией, больше территории ряда европейских стран, таких как Венгрия, Португалия и Австрия. То, что большинство мировых стран оказали Турцию помощь во время землетрясения, - это по сути результат гуманитарной дипломатии Анкары.

Было бы наивно, утверждать, что землетрясение не коснулось политической жизни Турции. С первых дней трагедии почти все члены альянса шести оппозиционных партий Турции в открытой форме обвинили Эрдогана в тяжелых последствиях землетрясения. Выступление Эрдогана в провинции Адыяман, где он в мягкой форме извинился перед жителями провинции, вызвало гнев (по сути, радость) у оппозиции, так как лидеры оппозиционного альянса приняли это за слабость и первый признак того, что Эрдоган проиграет на выборах, которые состоятся 14 мая этого года.

Что интересно, за более чем 30 дней, прошедших после землетрясения, Эрдоган не сделал ни одного высказывания в адрес оппозиции. Почти все высказывания Эрдогана были направлены на восстановления пострадавших от землетрясения провинций, что все больше давало надежду оппозиционному альянсу, который, по сути не выдвигал каких-либо планов в этом направлении.

Можно сказать, что в то время как в повестке Эрдогана была ликвидация последствий землетрясения, оппозиция занималась дележом не убитого медведя - распределением постов и портфелей министров, которых пока нет и может и не быть. К примеру, председатель оппозиционной партии Турции Мерал Акшенер пообещала мэрам Анкары и Стамбула посты вице-президента. Стоить отметить что, Акшенер, которая является единственной женщиной в альянсе, своим уходом сильно пошатнула репутацию альянса. Вернувшись в альянс, она поставила точку в его дальнейшей деятельности.



Ожидалось, что после всего происходящего в Турции оппозиционный альянс выдвинет кандидатуру сильной политической фигуры (если есть такой) - была выдвинута кандидатура Кемаля Кылычдароглу, лидера Народной Республиканской Партии (НПР). И этим оппозиция почти что объявила о своем полном поражении на президентских выборах, так как личность, влияние и масштабы Эрдогана и Кылычдароглу просто несравнимы. Хотя в рядах НПР есть более сильные фигуры, чем Кылычдароглу, например, мэр Аканры Мансур Яваш.

Конечно, пока рано говорить о том, как сложится политическая ситуация в Турции до президентских выборов, но очевидно, что оппозиция в лице кандидата Кылычдароглу уже потерпела поражение.