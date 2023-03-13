https://news.day.az/world/1546031.html Массовое ДТП произошло в Москве - ВИДЕО
Массовое ДТП произошло в Москве - ВИДЕО
Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на 22-м километре. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.
"Движение в районе аварии затруднено. По возможности выбирайте пути объезда", - уточнили в департаменте.
Другие обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших устанавливаются.
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