Массовое ДТП произошло в Москве

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги, сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на 22-м километре. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

"Движение в районе аварии затруднено. По возможности выбирайте пути объезда", - уточнили в департаменте.

Другие обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших устанавливаются.