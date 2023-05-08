В Техасе создали подразделение для охраны границы от нелегальных мигрантов

В американском штате Техас создали специальное пограничное подразделение в составе национальной гвардии штата, которое займется борьбой с нелегальной миграцией на границах страны с Мексикой. Об этом заявил губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции на аэродроме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал губернатор, спецподразделение разместят на самых сложных участках, их целью будет перехват, отражение и возвращение мигрантов, которые незаконно пытаются проникнуть в США.

"Мы уже видели ряд примеров, когда национальная гвардия решала подобные задачи, но мы преобразуем такую деятельность в полноценную операцию", - сказал Эббот.

Новое подразделение оснащено воздушными судами, лодками, приборами ночного видения, а также "средствами пресечения беспорядков", отметил он.