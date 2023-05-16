https://news.day.az/world/1564972.html Девлет Бахчели станет временным председателем парламента Турции - Эрдоган
Девлет Бахчели станет временным председателем парламента Турции - Эрдоган
Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели станет временным председателем Великого национального собрания Турции (парламент).
Как передает Day.Az об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире телеканалов "CNN Turk" и "Kanald D".
По его словам, что это решение было принято с разрешения самого Бахчели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре