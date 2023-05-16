Девлет Бахчели станет временным председателем парламента Турции

Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели станет временным председателем Великого национального собрания Турции (парламент).

Как передает Day.Az об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прямом эфире телеканалов "CNN Turk" и "Kanald D".

По его словам, что это решение было принято с разрешения самого Бахчели.