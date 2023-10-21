Криминальные разборки в Армении

Вице-мэр армянского города Аштарак Вардан Сафарян получил ранение в результате вооруженного инцидента.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 20 октября в 17:00 в полицию поступил сигнал о том, что на въезде в одну из зон отдыха произошла потасовка, прозвучали выстрелы, есть раненые.

Прибывшие на место происшествия полицейские и следователи выяснили, что 65-летний Галуст Г., его сын и глава общины Аштарак Товмас Шагинян поспорили из-за земельных вопросов.

Во время конфликта к ним подошли несколько человек, повалили Галуста Г. на землю и стали наносить удары руками, ногами. Били его также камнями.

В этот момент сын Галуста произвел в направлении нападавших несколько выстрелов из имевшегося у него автомата.

В результате ранения получили Вардан Сафарян и еще один мужчина. Их доставили сначала в больницу Аштарака, а затем - в ереванский медцентр "Эребуни".

При осмотре места происшествия найдены гильзы, следы крови, ножи, железные прутья и палки.

Заведено уголовное дело. Ведется следствие.