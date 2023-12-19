Министр обороны Израиля рассказал о возможной участи лидеров ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные доставят лидеров радикального палестинского движения ХАМАС "в то место, которого они заслуживают", упомянув кладбище и тюрьму.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он выступил на совещании по оценке оперативной ситуации в районе границы с сектором Газа, сообщает газета The Jerusalem Post.

"Операция [в секторе Газа] будет проходить поэтапно и продолжится до тех пор, пока мы не достигнем наших целей. Мы не остановимся. Мы доставим руководителей ХАМАС в то место, которого они заслуживают, - либо на кладбище, либо в тюрьму", - цитирует издание Галанта.

"На севере сектора Газа операция сосредоточена на окончательной зачистке территории и проникновении под землю в туннели на большой глубине, где мы находим отличный улов", - сообщил министр. "На юге сектора Газа Хан-Юнис стал новой столицей терроризма, мы работаем там, концентрируя свои усилия", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!