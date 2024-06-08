Турция заявила, что не восстановит торговлю с Израилем до прекращения огня в Газе

Решение Турции о прекращении торговли с Израилем будет действовать до тех пор, пока не будет обеспечено постоянное прекращение огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Минторга республики Омер Болат.

"Когда мы приняли решение о полном прекращении торговли с Израилем со 2 мая, мы подчеркнули, что наша цель состоит в том, чтобы Израиль как можно скорее согласился на постоянное и немедленное прекращение огня, чтобы были начаты восстановление Газы, доставка в регион продуктов питания, медицинской и гуманитарной помощи. Пока мы не увидим этого, наше решение о прекращении торговли с Израилем останется в силе", - приводит высказывания министра телеканал 24TV.

При этом, по его словам, торговля с Палестиной продолжается. "Мы делаем все возможное, чтобы палестинская экономика понесла минимум потерь", - сказал Болат после встречи с министром экономики Палестины Мухаммедом аль-Амуром.

Отношения Израиля и Турции резко ухудшились на фоне обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года. Стороны неоднократно обменивались резкими обвинениями. 9 апреля Минторг Турции ввел ограничения на торговлю с Израилем для 54 видов товаров, в том числе стройматериалов, промышленной техники, металлургической продукции. 2 мая министерство объявило о полном прекращении экспортно-импортных операций с Израилем, объем которых в год составлял порядка $9,5 млрд.

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