AZAL обратился к пассажирам рейса Баку-Нахчыван-Баку

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам заранее приобрести авиабилеты для путешествий между Баку и Нахчываном в летние отпуска/каникулы.

Летний сезон всегда характеризуется повышенным спросом на авиаперевозки, в частности, в направлении Нахчывана. В связи с этим, чтобы гарантировать наилучший выбор времени вылета и избежать возможных неудобств AZAL рекомендует своим пассажирам приобрести билеты заранее.

В настоящее время выполняется по 9 ежедневных рейсов на данном направлении, однако авиакомпания готова увеличить их частоту при необходимости.

Кроме того, AZAL оперативно помогает с приобретением билетов пассажирам, срочно отправляющимся в Нахчыван по объективным причинам, таким как состояние здоровья или поминки.

Отметим, что работа гражданской авиации организована согласно определенному плану, который включает в себя множество аспектов, такие как расписание полетов, подготовку самолетов перед вылетом, контрольные проверки и другие задачи.

Пассажиры могут приобрести авиабилеты онлайн на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через обновленное мобильное приложение или в кассах AZAL. С видеоинструкцией о приобретении билетов можно ознакомиться, пройдя по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

Стоимость билетов регулируется Тарифным советом и составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан в направлении Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку. Действует скидка в размере 10 манатов для детей-инвалидов до 18 лет, студентов и инвалидов I и II группы. Эти категории пассажиров могут приобрести билеты только в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана, предъявив соответствующие документы.

При возникновении вопросов пассажиры могут позвонить в колл-центр или по номеру +994(55) 204 65 54 (WhatsApp), а также прислать сообщение на электронную почту [email protected].

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