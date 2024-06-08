Завтра формируется сегодня: к итогам визита Президента Ильхама Алиева в Египет

Автор: Акпер Гасанов

Завершился официальный визит в Арабскую Республику Египет Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Прежде, чем оценивать его итоги, имеет смысл вспомнить о том, что 18 октября был принят акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики", а уже 26 декабря 1991 года Египет признал независимость нашей страны. Одно это говорит о том, сколь большое значение развитию отношений с Азербайджаном придавали в Египте.

Добавлю, что посольство Египта было открыто в Баку в 1993 году, а посольство Азербайджана в Каире - в январе 1994 года. Все это происходило в самые переломные, тяжелые времена в новейшей истории нашей страны и в Баку помнят все это и ценят. Тем более, что нынешний год является юбилейным не только с точки зрения 30-летия открытия посольства Египта в Баку.

Дело в том, что почти тридцать лет назад, в сентябре 1994 года тогдашний Президент Азербайджана Гейдар Алиев встретился с Президентом Египта Хосни Мубараком во время своего рабочего визита в Каир, где общенациональный лидер азербайджанского народа принял участие в международной конференции ООН по народонаселению и развитию. Именно та встреча имела большое значение для укрепления азербайджано-египетских отношений и определения новых перспектив сотрудничества.

Но, безусловно, новый импульс отношения между нашими странами получили уже по итогам официального визита действующего Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет, который состоялся 6-8 мая 2007 года. В его рамках были подписаны 12 документов, охватывающих различные области. А еще, 7 мая 2007 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев был награжден парламентом Египта медалью. Эта золотая медаль вручается самым высоким гостям Народного собрания египетского парламента.

Напоминаю обо всем этом, дабы была понятна история отношений между нашими странами. Они всегда отличались повышенной теплотой. И потому не удивительно, что и состоявшийся 27-28 января прошлого года визит президента Египта ас-Сиси был крайне плодотворным. По его итогам, между двумя странами был подписан ряд документов, в том числе Меморандум между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Министерством водного хозяйства и ирригации Арабской Республики Египет о взаимопонимании и сотрудничестве в области управления водными ресурсами, Меморандум между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры Арабской Республики Египет о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры, Меморандум между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством торговли и промышленности Арабской Республики Египет о взаимопонимании и сотрудничестве.

По итогам нынешнего визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Египет, были подписаны Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством молодежи и спорта наших стран, Меморандум о взаимопонимании о дружбе и сотрудничестве между Исполнительной властью Баку и Губернаторством Каира, Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством электричества и возобновляемой энергетики Египта по сотрудничеству в области электричества и возобновляемой энергетики.

Напомню, что буквально на днях, на открытии Бакинской энергетической недели, где собрались более 300 компаний из 37 стран, прозвучали призывы перейти на более экологически чистые энергетические решения, применить достижения в области искусственного интеллекта, а также обеспечить экономический рост в развивающихся странах, чтобы способствовать ускорению климатически позитивного устойчивого развития.

Также напомню, что Египет успешно председательствовал и принимал СОР27. Опыт этой страны важен и для Азербайджана, который готовится принять конференцию СОР29. В числе гостей которого, по личному приглашению главы нашего государства, будет и президент Египта. Все это говорит о том, что азербайджано-египетские отношения имеют не только славное прошлое, но и огромный потенциал для будущего развития.

Уверен, что уже вскоре мы увидим, сколь существенно вырос товарооборот между странами. Ведь, в ходе нынешнего визита в Египет Президента Азербайджана Ильхама Алиева был подписан и Совместный план действий на 2024-2025 годы между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана и Главным управлением инвестиций и свободных зон Египта.

Да, в Египте делают ставку на нашу страну, как на самую экономически стабильную, сильную, влиятельную. Армения, помнится, тоже пыталась как-то наладить отношения с Египтом. Помнится, премьер-министр Армении Никол Пашинян в начале марта текущего года совершил визит в Египет. Так вот, по данным армянских СМИ, на состоявшейся по итогам этого визита в парламенте закрытой встрече с правящей партией "Гражданский договор", Пашинян не скрывал разочарования тем, что "они от этого визита не получили ничего, кроме растраты госсредств". И это было не удивительно. Ведь, Армении, по сути, нечего предложить Египту и не только ему. Тогда как Азербайджан является государством, инициирующим и реализующим глобальные проекты.