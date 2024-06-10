Замминистра энергетики Азербайджана о темах предстоящего COP29

Глобальное изменение климата может угрожать существованию некоторых островных государств.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на первом мероприятии в Университете ADA "Caspian Blue Horizons" заявил заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов в ходе дискуссий по теме "Обсуждении синергии науки и бизнеса для климатической устойчивости и устойчивости Каспия в преддверие COP29".

"Азербайджан ведет переговоры с островными государствами, которые могут получить непоправимый ущерб от последствий изменения климата. Эти государства будут участвовать и в COP29", - подчеркнул Солтанов.

Он также упомянул, что Азербайджан и сам подвержен негативным последствиям климатических изменений, таким как засуха и наводнения.

"Проблема дефицита водных ресурсов будет включена в повестку дня предстоящего в Баку СОР29", - добавил замминистра.

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