Состоится дополнительный экзамен для абитуриентов
9 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет дополнительный экзамен по предмету "Информатика" для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы RK и Rİ I группы специальностей, по предмету "География" для абитуриентов, выбравших одновременно подгруппы DT и TC III группы специальностей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в экзамене по информатике планируется участие 11 804 человека, а в экзамене по географии - 6 636 человек.
Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Абшероне, Шемахе, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.
Экзамен начнется в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим будет завершен, и прибывшие после этого участники не будут допущены к экзаменам.
Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:
- "Лист пропуска на экзамен";
- оригинал документа, удостоверяющего личность:
а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;
б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.
Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).
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