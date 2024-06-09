"Формула власти": Михаил Гусман об освобождении Африки

Вышел в эфир телефильм из цикла "Формула власти" Михаила Гусмана, посвященный дню освобождения Африки. Гостем передачи стал президент Ганы Нана Акуфо-Аддо.

Day.Az представляет полную видеоверсию данного фильма:

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