На землю обрушатся магнитные бури

Сегодня и завтра на Земле прогнозируется магнитная буря.

Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук, передает Day.Az.

По данным ученых, она начнется во второй половине дня понедельника.

"Вспышка M9.7 после удара по планете тяжелыми частицами 10 июня, судя по всему, все-таки зацепит Землю еще и облаками плазмы. Так как вспышка была на краю Солнца, прямые удары в такой ситуации почти исключены, и к нашей планете придут периферийные, но все же достаточно плотные области", - сообщили ученые.

Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2.

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