Гидрометцентр предупреждает

Период полноводности, наблюдаемый в реках Азербайджана, продолжается.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Гидрологического центра Национальной гидрометеорологической службы Асиф Вердиев.

Он отметил, что в результате сильных дождей в последние дни повысилась водность рек Большого, Малого Кавказа и Восточно-Зангезурского района: "В связи с нестабильной дождливой погодой, которая будет наблюдаться в стране до 13 июня, существует угроза разлива рек, протекающих по территориям Балакянского, Шекинского, Губинского, Гусарского, Газахского, Гянджинского, Дашкесанского, Гядабейского, Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов", - сказал он.

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