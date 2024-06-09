Москва направила ноту протеста Еревану

МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегацией Бучи, заявила представитель ведомства Мария Захарова, передает Day.Az.

По ее словам, Москва расценивает как недружественный шаг визит представителей Армении в этот украинский город, а также недопустимые высказывания в адрес России и предоставление Киеву помощи.

"Расцениваем посещение г. Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении", - заявила М.Захарова.

Она напомнила, что Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна, поэтому его реакция вполне объяснима. М.Захарова также назвала прискорбным тот факт, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями.

2 июня о визите армянской делегации сообщило украинское агентство AnalitikaUA со ссылкой на пресс-службу горсовета Бучи. Тер-Маргарян якобы обсудил "сотрудничество между Бучанской общиной и районом Нор-Норк города Еревана" и заявил, что "Ереван всегда будет поддерживать пострадавших от российской агрессии".

В ответ на вопрос NEWS.ru Захарова предположила, что армянская сторона могла получить дополнительную информацию по поводу произошедшего в городе. Она выразила надежду, что Ереван передаст Москве полученный от Киева список погибших в Буче людей.

В свою очередь председатель парламента Армении Ален Симонян заявил, что делегация Армении не совершала поездок в Бучу. Он также отметил, что не может дать дополнительных комментариев по данной теме.

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