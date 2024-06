YARAT представляет экспозицию Айдан Салаховой "Голоса тишины" и групповую выставку "Ненаблюдаемые мечты"

В Центре современного искусства YARAT 13 июня в 19:00 состоится открытие двух экспозиций - персональной выставки мультидисциплинарной художницы Айдан Салаховой "Голоса тишины" и групповой выставки художников "Ненаблюдаемые мечты", сообщает Day.Az.

"Голоса тишины" является первой крупномасштабной музейной выставкой Айдан Салаховой в Баку. Выставка, подготовленная по заказу YARAT, посвящена глобальной проблеме домашнего насилия и обращается ко всем от имени его жертв. В своем проекте художница, посредством исследования эмоционального спектра домашнего насилия, особо подчеркивает страхи и отчаяния жертв. В экспозиции представлена ​​инсталляция из 12 огромных кувшинов, высеченных из аглая - белого облицовочного камня, и это является первым опытом художницы в создании произведений из местного материала.

Основная суть выставки - это голоса, доносящиеся из кувшинов, каждый их которых кратким образом "пересказывает" трагические события из семейной истории жертв, отобранные из хроники случаев домашнего насилия, случившихся за последние 12 лет, и освещает эти проблемы, переживаемые в Азербайджане, а также в других странах. Эти голоса создают эмоциональный контраст между эстетическим величием инсталляции и страданиями от травмирующих историй, подчеркивают значимость борьбы со случаями насилия в семейных отношениях и огласки этих событий в общественности.

Инсталляция "Голоса тишины", превратившись в символ надежды и воспоминаний, побуждает к осуждению всех форм насилия и к размышлению о важности противодействия с ним.

Выставка - это призыв к диалогу, взаимопониманию и солидарности, пропагандирующий построение информированного и безопасного общества для каждого. Данная экспозиция призывает нас нарушить коллективное умалчивание фактов домашнего насилия и построить общество, в котором каждый сможет жить без страха и жестокости.

Куратор выставки - Фарах Алакбарли.

Айдан Салахова (родилась в 1964 году в Москве) - художник, скульптор и педагог. В 1987 году она окончила Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. С 1988 года является членом Союза художников СССР. Айдан Салахова была одной из организаторов и соавторов "Первой галереи", которая считается первой галереей современного искусства, открытой в Москве (1989-1992). Позже она основала галерею "Айдан", которая функционировала с 1992 по 2012 год. В 2002 году художница была награждена серебряной медалью Российской академии художеств. С 2002 по 2007 год она была членом-корреспондентом Российской академии художеств, а с 2007 года стала действительным членом. В своем творчестве Айдан Салахова исследует взаимодействие Востока и Запада, внутренние запреты и свободу, мужское и женское начала, а также роль женщин в мире и их образ в искусстве. Художница провела несколько персональных выставок, включая "L'escala daurada" (Imaginart, Испания, 2023); "Hidden Ornament" (Галерея Триумф, Россия, 2022); "New Saints" (Мраморный дворец Русского музея, Россия, 2021); "The Dust Became the Breath" (Gazelli Art House, Великобритания, 2021); "Vices et vertus" (Церковь Святого Лупа, Бельгия, 2017); "Stability" (Cuadro Contemporary Art Gallery, ОАЭ, 2017) и другие. Она также принимала участие в многочисленных групповых выставках, включая "La voz velada" (Музей La Neomudejar, Испания, 2024); "Compressed Memory" (Gazelli Art House, Азербайджан, 2023); "Fragility" (MIA Art Collection, ОАЭ, 2023); "Named Vasari. Revival" (Арсенал, Волжско-Вятский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Россия, 2022); "Private Space" (Галерея RuArts, Россия, 2022); 17-я Стамбульская биеннале (2022); "My One and Only" (Mario Mauroner Contemporary Art, Австрия, 2022) и другие.

Экспозиция "Ненаблюдаемые мечты" собрала хранящиеся в коллекции YARAT, а также созданные в разные годы по заказу и в рамках разных проектов сотрудничества видеоработы Замира Сулейманова, Эмина Азизбейли, Шалалы Саламзаде, Расула Гулиева, Важико Чачхиани, Ритца Моне и Тимо Хербста.

Групповая выставка "Ненаблюдаемые мечты" сосредотачивается на различных реалиях общества и возникающих на их основе совершенно противоречивых желаниях. Данная выставка исследует, в каких условиях социальные ценности и экономическое процветание сменяются кризисами в современном мире, полном стремительных преобразований и неожиданных испытаний, и то, как эти изменения влияют на разные слои общества. Как в результате этого процесса возникает более тонкая и сложная панорама общества, отражающая его весьма чувствительные и разносторонние аспекты.

Художники, адаптируя мифологические отсылки к современным реалиям, пытаются "озвучить" в созданных ими видеоработах "несбыточные" мечты своих героев.

Экспозицию открывает видеоролик Шалалы Саламзаде "Дистопия", созданный для групповой выставки под названием "Город Солнца" в 2021 году. В своей видеоработе, основанной на мифологии Азербайджана, художница утверждает, что люди, изгнанные из нежеланных мест (дистопий), должны вернуться в места вожделенные (утопии).

3-канальный видеоролик Расула Гулиева под названием "Бесконечное соревнование", представленный на той же выставке, снят на основе легенды о ящике Пандоры и повествует о том, как надежда заставляет людей вступать в нескончаемые состязания. А итальянский художник Ритц Моне, ставший резидентом YARAT в 2019 году, в своем 2-канальном видео делится мыслями о коллективной мечте, способной объединить все народы Еврозоны посредством денег, и проводит параллель с однотипными архитектурными и скульптурными памятники, построенные по всему Советскому Союзу.

Еще один резидент YARAT, немецкий художник Тимо Хербст в своем видео "Baku/Баку - Родной язык" создает сильно дифференцированный и весьма чувствительный образ общества.

Фильм грузинского художника Важико Чачхиани "Трепетное сердце" обращается к известной грузинской сказке, которая, как и весь грузинский фольклор без всякого изучения углубляется в понятия семьи, национальной и личностной идентичности.

Завершающее экспозицию видео "Астар" ("Изнанка") из коллекции YARAT, снятое Замиром Сулеймановым в соавторстве с Эмином Азизбейли, озвучивает тему отчаяния, наступающего в моменте иссякания мечты и надежды, посредством раскрытия "внутренней стороны" воображаемой жизни азербайджанской молодежи через образ юноши.

