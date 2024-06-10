Состоялась встреча с проживающей в Японии азербайджанской общиной

В Токио состоялась встреча с членами проживающей в Японии азербайджанской общины.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на мероприятии, начавшемся государственными гимнами Aзербайджана и Японии, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за освобождение, территориальную целостность и независимость нашей страны.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, выступая со вступительным словом, поприветствовал участников встречи, отметил, что консолидация проживающей в этой стране азербайджанской общины является знаменательным событием. Он подчеркнул, что как Государственный комитет, так и посольство всегда готовы выслушать наших соотечественников и ответить на интересующие их вопросы.

Председатель Центра азербайджано-японской дружбы, всемирно известный азербайджанский ученый Халил Калантар сказал, что после Отечественной войны перед азербайджанской диаспорой стоят новые цели, что нынешняя встреча является важным шагом на пути достижения данных целей.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подробно говорил о диаспорской политике нашей страны, реализованных крупных проектах, в том числе координационных советах, домах Азербайджана, азербайджанских воскресных школах, летних лагерях диаспорской молодежи, специализированных форумах, организованных комитетом в зарубежных странах, и пр.

Напомнив о рекомендациях Президента Ильхама Алиева на состоявшемся в Шуше V съезде (Съезде Победы) азербайджанцев мира нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, председатель комитета констатировал, что азербайджанцы мира, в том числе наша община в Японии, остаются привержены идеологии азербайджанства, активно участвуют в пропаганде азербайджанских реалий. По окончании выступления он вручил Халилу Калантару и Минаре Шукюровой благодарности за заслуги в диаспорской деятельности.

Встреча завершилась ответами на вопросы, интересующие членов общины, и обменом мнениями о планах на будущее.

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