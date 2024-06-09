Визит Ильхама Алиева в Египет стал поворотным моментом в истории двусторонних отношений

Отношения между Азербайджаном и Египтом носят исторический характер и сегодня политические отношения двух стран находятся на высоком уровне. В январе 2023 года состоялся первый в истории визит президента Египта в Азербайджан. Нынешний визит Президента Азербайджана в Египет стал поворотным моментом в истории двусторонних отношений.

Об этом в интервью Day.Az сказал доцент института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета (ННГУ), доктор из Египта Амр Элдиб.

Как отметил наш собеседник, Азербайджан и Египет тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в рамках Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных форматах.

"Особо стоит подчеркнуть вклад двух стран в укрепление исламской солидарности. Ожидается, что встреча Президента Азербайджана с шейхом Аль-Азхара, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ат-Тайебом усилит сотрудничество Египта и Азербайджана в области духовной сферы", - заявил египетский эксперт.

По его словам, между сторонами имеется большой потенциал для развития торгово-экономических отношений.

"Важной областью, в которой мы можем найти возможность для расширения египетско-азербайджанского сотрудничества, является нефтегазовая отрасль, в которой Азербайджан имеет большой опыт и уникальное географическое положение. Мы также видим рост египетско-азербайджанского сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, и эта сфера представляет интерес для египетского и азербайджанского руководства. Энергетика, сельское хозяйство, фармацевтика, различные отрасли промышленности и транспорт также являются сферами, где есть огромный потенциал. Египет - большая страна с населением более 100 миллионов человек, стратегически расположен на пересечении Африки и Азии и является одним из важнейших государств на африканском континенте и в арабском мире", - заключил Амр Элдиб.

Напомним, 7 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Арабскую Республику Египет.

8 июня в рамках визита в Каире состоялась встреча лидеров двух стран один на один, а также в расширенном составе. Также в Каире с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси состоялась церемония подписания азербайджано-египетских документов. Затем лидеры двух стран выступили с заявлениями для прессы. Кроме этого, от имени Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси дан официальный обед в честь Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В заключительной части визита состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с шейхом Аль-Азхара, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ат-Тайебом.

Абдул Керимханов