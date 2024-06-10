В бакинском метро умер пассажир

Пассажир метро, вышедший из поезда и покинувший станцию "Кероглу", подошел к сотруднику метро в верхнем вестибюле из-за плохого самочувствия.

Как передает Day.Az, сотрудники метро немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Пассажир в возрасте 45-50 лет, к сожалению, скончался вскоре после этого.

Прибывший на станцию медперсонал констатировал факт смерти.

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