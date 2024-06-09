В Южной Корее рассказали, сколько длилось вещание K-Pop на границе с КНДР

Пропагандистское вещание по громкоговорителям, которое Республика Корея запустила на границе с КНДР, длилось около двух часов. Как передает Day.Az, об этом пишет местное агентство Yonhap.

В материале отмечается, что таким образом Сеул ответил на запуск воздушных шаров с мусором со стороны Пхеньяна. Южнокорейские военные не разглашали время начала и конца трансляции. Однако, по информации журналистов, программу запустили в 17:00 по местному времени (11:00 мск) и длилась она порядка двух часов.

При этом вещание осуществлялось с использованием нескольких стационарных устройств, расположенных в пограничной зоне. Более того, авторы статьи обратили внимание на наличие у солдат Республики Корея специальных мобильных громкоговорителей.

"Будет ли дополнительное вещание из громкоговорителей нашей армии, полностью зависит от действий КНДР", - процитировало агентство заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Обозреватели не исключили, что Сеул может возобновить пропагандистское вещание в случае резкой реакции Пхеньяна на его последние действия.

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