Ученые выяснили предназначение гигантских наскальных рисунков древних американцев

Наскальные гравюры, обнаруженные в Южной Америке, могут быть крупнейшими в мире. Как передает Day.Az, об этом сообщает Arkeonews.

Огромные рисунки, найденные на скалах вдоль реки Ориноко в Колумбии и Венесуэле, изображают анаконд, грызунов, многоножек и других животных. Некоторые из них имеют длину в десятки метров, самая крупная гравюра (изображение анаконды) - 40 метров.

Для обнаружения и определения размеров ученые использовали фотографии с беспилотников. Возраст гравюр оценивается в 2000 лет. Некоторые из них находятся под водой и видны только в периоды маловодья.

Огромные гранитные скалы в регионе окрашены в темные оттенки особыми бактериями. Древние люди использовали камни, чтобы убрать темную поверхность гранита. Поэтому гравюры представляют собой светлые изображения на темном фоне.

Благодаря размерам гравюры хорошо видны с большого расстояния. Ученые полагают, что их использовали в качестве древних указателей маршрута. Угрожающие изображения змей могут означать предупреждение о том, что на территорию запрещено проникать посторонним.

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