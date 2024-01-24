В Германии началась новая забастовка профсоюза машинистов поездов

Машинисты поездов в Германии в среду вновь начали забастовку, требуя от основного железнодорожного оператора страны Deutsche Bahn повышения оплаты труда и сокращения рабочего времени, сообщает агентство Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Забастовка профсоюза машинистов поездов GDL продлится шесть дней. В связи с этим пассажирские и грузовые поезда, обслуживаемые Deutsche Bahn, перестанут курсировать до 18:00 понедельника по местному времени.

Члены профсоюза выступают с требованиями повысить заработную плату машинистам поездов и сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю без снижения зарплаты. Deutsche Bahn выполнить эти требования отказывается.

Около 80% поездов дальнего следования уже отменили. Также перенесли или отменили многие региональные поезда и грузовые составы.

"Последствия этой забастовки отразятся на грузовых перевозках через Альпы, в Польше и в скандинавских странах, а также на работе морских портов в Нидерландах и Бельгии", - говорится в коммюнике Deutsche Bahn.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Фолькер Виссинг сообщил, что, поскольку переговоры ни к чему не привели, правительство Германии не исключает возможности арбитражного разбирательства между профсоюзом GDL и Deutsche Bahn.

"Если ситуация зашла в такой тупик, что мы, очевидно, больше не можем разговаривать друг с другом, нам срочно требуется посредничество или арбитраж", - сказал Виссинг.

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