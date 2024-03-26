В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в районе Саимбейли турецкой провинции Адана.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.

Отмечено, что землетрясение было зафиксировано в 12:02 по местному времени, произошло на глубине 7,04 км.

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