https://news.day.az/world/1647327.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в районе Саимбейли турецкой провинции Адана.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило AFAD.
Отмечено, что землетрясение было зафиксировано в 12:02 по местному времени, произошло на глубине 7,04 км.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре