Илон Маск предрек Западу гражданскую войну

Один из богатейших людей мира Илон Маск выразил уверенность в том, что страны Запада ждет гражданская война из-за ситуации вокруг мигрантов, передает Day.Az.

"Война придет, хотим мы этого или нет", - написал он в X (ранее Twitter), комментируя сообщение канадского профессора ливанского происхождения Гада Саада, утверждавшего, что "путь, по которому пошел Запад, приведет к гражданской войне".

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